Костюк – про гру з Університатею: Перед матчем тиха впевненість сильніша за гучні заяви

Головний тренер Динамо Ігор Костюк оцінив протистояння з Університатею Клуж у матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Університатя – досвідчена команда, яку ми поважаємо. В матчі тижневої давнини вони зіграли з трьома номінально опорними півзахисниками – тактичний задум головного тренера. Попри це, наша команда створила вдосталь моментів, домінувала впродовж гри.

Ми зосереджені на своїй грі. Перед матчем тиха впевненість сильніша за гучні заяви", – сказав тренер.