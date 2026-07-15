Костюк – про гру з Університатею: Перед матчем тиха впевненість сильніша за гучні заяви
Головний тренер Динамо Ігор Костюк оцінив протистояння з Університатею Клуж у матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Університатя – досвідчена команда, яку ми поважаємо. В матчі тижневої давнини вони зіграли з трьома номінально опорними півзахисниками – тактичний задум головного тренера. Попри це, наша команда створила вдосталь моментів, домінувала впродовж гри.
Ми зосереджені на своїй грі. Перед матчем тиха впевненість сильніша за гучні заяви", – сказав тренер.
Матч-відповідь Університатя Клуж – Динамо запланований на 16 липня та розпочнеться о 20:30 (за київським часом). Поєдинок розсудить валлійська бригада арбітрів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом.
Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нульовою мировою, тому уся інтрига збережена на друге протистояння. Напередодні очної дуелі суперник киян поступився Університаті Крайова у Суперкубку Румунії.
Раніше Олександр Гладкий розповів, чого забракло динамівцям для перемоги у першому матчі.