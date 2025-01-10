Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Уніон отримав технічну поразку в матчі 14 туру проти Бохума через кинуту запальничку

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 12:30
Уніон отримав технічну поразку в матчі 14 туру проти Бохума через кинуту запальничку
Патрік Древес
Бундесліга

Бундесліга присудила Уніону технічну поразку в матчі з Бохумом, який відбувся 14 грудня.

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

У доданий арбітром час з трибуни полетіла запальничка, яка влучила у голову воротаря Бохума Патріка Древеса.

Цей інцидент призвів до тривалої зупинки у грі, а сам воротар не зміг повернутись на поле.

Команди символічно дограли матч, який завершився з рахунком 1:1.

По завершенню поєдинку "Незламні" подали апеляцію щодо результату зустрічі, яку Бундесліга вирішила задовільнити.

Таким чином, Уніон за підсумками 15 турів має 16 очок, а Бохум набирає 8 залікових балів, що дозволяє команді наздогнати Гольштайн.

Зазначимо, що раніше екстренер Бохума очолив австрійський клуб.

Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Уніон Берлін

Бохум

Боруссія Д у меншості перемогла Вольфсбург, Бохум здолав Гайденгайм у 15 турі Бундесліги
Зальцбург очолив екстренер Бохума Леч
Німецькі пристрасті. Бохум подасть протест на результат матчу з Уніоном
Баварія поступилась Майнцу, Баєр переграв Аугсбург у 14 турі Бундесліги
Баварія пройшла тест Гайденгаймом перед матчем з Шахтарем: результати 13 туру Бундесліги

Останні новини