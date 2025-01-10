Уніон отримав технічну поразку в матчі 14 туру проти Бохума через кинуту запальничку
Патрік Древес
Бундесліга
Бундесліга присудила Уніону технічну поразку в матчі з Бохумом, який відбувся 14 грудня.
Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
У доданий арбітром час з трибуни полетіла запальничка, яка влучила у голову воротаря Бохума Патріка Древеса.
Цей інцидент призвів до тривалої зупинки у грі, а сам воротар не зміг повернутись на поле.
Команди символічно дограли матч, який завершився з рахунком 1:1.
По завершенню поєдинку "Незламні" подали апеляцію щодо результату зустрічі, яку Бундесліга вирішила задовільнити.
Таким чином, Уніон за підсумками 15 турів має 16 очок, а Бохум набирає 8 залікових балів, що дозволяє команді наздогнати Гольштайн.
Зазначимо, що раніше екстренер Бохума очолив австрійський клуб.