Металіст 1925 зіграв унічию з Бохумом

Новачок Української Прем'єр-ліги Металіст 1925 зіграв черговий товариський матч на літніх зборах – суперником став німецький Бохум.

Команди зіграли чотири тайми по 30 хвилин, однак так і не змогли забити – 0:0.

Контрольний матч з футболу

Металіст 1925 – Бохум 0:0

Металіст 1925: Варакута (Проценко 61), Крупський (Капінус 76), Салюк (Обінайя 91), Шабанов (Снурніцин 61), Мартинюк (Король 91), Калюжний (к) (Литвиненко 76), Гаджиєв (Арі Моура 61), Антюх (Овусу 76), Калітвінцев (Чурко 61), Панченко (Когут 76), Рашиця (Мба 31)

Запас: Мозіль, Коваленко

Раніше на зборах в Австрії підопічні Бартуловича переграли Карабах, програли Панатінаікосу (0:3) та Вальдхофу (0:3).

Нагадаємо, що харківський клуб здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.