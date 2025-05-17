Визначилися всі учасники єврокубків від Німеччини та команда, яка зіграє в перехідних матчах

У суботу, 17 травня, за підсумками останнього 34-го туру німецької Бундесліги закрилися всі питання, які ще залишалися відкритими.

Визначився склад німецьких учасників у єврокубках наступного сезону. В статусі чемпіона Німеччини сезону-2024/25 Баварія зіграє у Лізі чемпіонів. Там з нею виступатимуть Баєр, який посів друге місце, третій Айнтрахт та Боруссія Дортмунд, яка в останній момент застрибнули до цього "потягу" головного єврокубку.

Єдине місце в Лізі Європи на себе взяв Фрайбург, який через поразку франкфуртським "орлам" віддав місце в головному єврокубку світу дортмундським "джмелям".

У той же час Майнц після нічиєї з леверкузенськими "фармацевтами" зберіг за собою місце в Лізі конференцій. Туди міг потрапити РБ Лейпциг, але "бики" примудрилися програти Штутгарту, який без будь-якої мотивації здобув вольову перемогу.

Ще минулого тижня стало відомо, які команди гратимуть у наступному сезоні в другому за силою німецькому дивізіоні. Цими невдахами стали Бохум та Гольштайн Кіль.

До останнього туру Гайденгайм зберігав шанси залишити зону перехідних матчів, куди могли впасти Санкт-Паулі або Гоффенгайм. Але ніякої сенсації не відбулося – усі три команди дружньо програли свої матчі.

Через це команда Франка Шмідта гратиме з Кельном, Ельферсбергом, Падерборном, Фортуною або Кайзерслаутерном за право виступати в еліті німецького футболу наступного сезону.

Раніше стало відомо, що один з лідерів Баєра узгодив умови особистого контракту з Баварією.