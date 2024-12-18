Зальцбург очолив екстренер Бохума Леч

Зальцбург очолив колишній головний тренер німецького Бохума Томас Леч.

Про це повідомляє пресслужба австрійського клуба.

За інформацією джерела, німецький фахівець підписав контракт з клубом до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що спеціаліст вже працював у структурі австрійського клубу. З 2012-го до 2015 року він працював з командами U-16 і U-18, але у сезоні-2013/14 був асистентом головного тренера Зальцбурга Рогера Шмідта.

Наразі Зальцбург після 16 турів займає п’яте місце у чемпіонаті Австрії, маючи в активі 26 очок. До лідера Штурма із Граца відстань в 10 балів.

Нагадаємо, 18 грудня австрійський гранд оголосив про звільнення з посади головного тренера Пепейна Лейндерса.