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Зальцбург очолив екстренер Бохума Леч

Микита Павлів — 18 грудня 2024, 15:31
Зальцбург очолив екстренер Бохума Леч
Томас Леч
RB Salzburg

Зальцбург очолив колишній головний тренер німецького Бохума Томас Леч.

Про це повідомляє пресслужба австрійського клуба.

За інформацією джерела, німецький фахівець підписав контракт з клубом до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що спеціаліст вже працював у структурі австрійського клубу. З 2012-го до 2015 року він працював з командами U-16 і U-18, але у сезоні-2013/14 був асистентом головного тренера Зальцбурга Рогера Шмідта.

Наразі Зальцбург після 16 турів займає п’яте місце у чемпіонаті Австрії, маючи в активі 26 очок. До лідера Штурма із Граца відстань в 10 балів.

Нагадаємо, 18 грудня австрійський гранд оголосив про звільнення з посади головного тренера Пепейна Лейндерса.

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