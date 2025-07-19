Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 – Бохум: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 11:31
Металіст 1925 – Бохум: онлайн-відеотрансляція товариського матчу
ФК Металіст 1925

Новачок Української Прем'єр-ліги Металіст 1925 зіграє черговий товариський матч на літніх зборах – суперником стане німецький Бохум.

Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал харків'ян та сайт "Чемпіон".

Пряма трансляція матчу Металіст 1925 – Бохум

Раніше на зборах в Австрії підопічні Бартуловича переграли Карабах, програли Панатінаікосу (0:3) та Вальдхофу (0:3).

Нагадаємо, що харківський клуб здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.

Бохум Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ

Металіст 1925

Металіст 1925 підсилився хорватським тренером
Динамо зіграє проти Осієка, матчі Полісся, Кривбаса та Металіста 1925: розклад спарингів клубів УПЛ
Оболонь підсилилася досвідченим фланговим захисником
Металіст 1925 готовий віддати в оренду Юрченка та Кравця – джерело
Металіст 1925 готовий викласти солідну суму за трансфер таланта Динамо – ТаТоТаке

Останні новини