Боруссія М, Бохум, Панатінаїкос і не тільки: визначилися спаринг-партнери Металіста 1925 на зборах
ФК Металіст 1925
Металіст 1925 визначився зі спаринг-партнерами на тренувальних зборах в Австрії, куди команда вирушить 27-го червня.
Про це повідомила пресслужба харківського клубу.
Підопічні Младена Бартуловича та і сам новий головний тренер колективу перевірять себе з доволі іменитими клубами, серед яких Боруссія Менхегладбах, Бохум, Панатінаїкос, Карабах. Всього заплановано 7 контрольних матчів.
- 30 червня – Ботошані
- 2 липня – Панатінаїкос
- 7 липня – Карабах
- 8 липня – Злін
- 16 липня – Вальдхов
- 18 липня – Бохум
- 22 липня – Боруссія М
Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Водночас 21 червня Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.