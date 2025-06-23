Боруссія М, Бохум, Панатінаїкос і не тільки: визначилися спаринг-партнери Металіста 1925 на зборах

Металіст 1925 визначився зі спаринг-партнерами на тренувальних зборах в Австрії, куди команда вирушить 27-го червня.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Підопічні Младена Бартуловича та і сам новий головний тренер колективу перевірять себе з доволі іменитими клубами, серед яких Боруссія Менхегладбах, Бохум, Панатінаїкос, Карабах. Всього заплановано 7 контрольних матчів.

30 червня – Ботошані

2 липня – Панатінаїкос

7 липня – Карабах

8 липня – Злін

16 липня – Вальдхов

18 липня – Бохум

22 липня – Боруссія М

Раніше повідомлялося, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Водночас 21 червня Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.