Німецькі пристрасті. Бохум подасть протест на результат матчу з Уніоном

Генеральний директор Бохума Ілля Кенціг оголосив, що його команда подасть протест на результат матчу 14-го туру німецької Бундесліги проти Уніона – 1:1.

Про це повідомляє сайт Бундесліги.

Нагадаємо, ця гра була призупинена у компенсований до другого тайму час через влучання запальничкою у воротаря гостей Патріка Древеса.

Древес впав на газон, а лікарі Бохуму з’явились на полі для надання йому допомоги. Голкіпер покинув поле за допомогою двох тренерів команди. Його забрали до лікарні одразу зі стадіону. Зараз життю футболіста нічого не загрожує.

Головний рефері гри Мартін Петерсен після цього інциденту ухвалив рішення призупинити матч, команди покинули газон стадіону ан дер Альтен Форстрей та попрямували до підтрибунного приміщення. але невдовзі гру все таки було відновлено і в підсумку дограно.

Одразу після матчу, Ілля Кенціг прокоментував ситуацію, що відбулась:

"На нашу думку, гру слід було припинити. Ми завершили матч, попри протест, і подамо апеляцію в понеділок", – заявив Кенціг.

Арбітр зустрічі Мартін Петерсен також висловив свою думку з приводу цього інциденту:

"Я попросив команди розійтися по роздягальнях, щоб усі могли обговорити те, що сталося. Відбулися дебати щодо того, чи можливо продовжити гру. Ми продовжили матч, коли стало зрозуміло, що безпека гравців гарантована. Обидві команди погодилися продовжити гру. Я напишу звіт з цього питання", – розповів Петерсен.

Нещодавно, фанати Роми провели акцію протесту проти керівництва. Сталося це у матчі 8-го туру італійської Серії А з міланським Інтером.