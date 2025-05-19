Німецький клуб оголосив про відхід скандального ексгравця збірної України

Бохум розірвав контракт з 32-річним українським захисником Іваном Ордецем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бохум після вильоту у другу Бундеслігу вирішив провести реструктуризацію складу та оголосив про відхід десятьох футболістів, серед яких Іван Ордець.

Український оборонець приєднався до німецького колективу у 2022 році та за цей час зіграв у 82 матчах, відзначившись одним голом.

Права на гравця належали московському Динамо. Ордець виступав за Бохум завдяки спеціальному регламенту ФІФА, який дозволяє іноземним гравцям російських клубів призупиняти свої контракти, якщо вони були підписані до певної дати після почату повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Іван продовжував грати за московське Динамо впродовж трьох місяців після початку повномасштабного вторгнення, а в травні 2022 року разом зі своїми московськими одноклубниками гучно святкував третє місице в чемпіонаті Росії. Саме тоді, коли окупанти стирали з лиця землі його рідну Волноваху.

Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо влітку 2019 року з донецького Шахтаря. В його активі є 12 матчів за збірну України.