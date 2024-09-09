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Стало відомо, чи зіграє Довбик у матчі Серії А Рома — Дженоа

Андрій Яросименко — 9 вересня, 10:21
Стало відомо, чи зіграє Довбик у матчі Серії А Рома — Дженоа
Артем Довбик
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Український нападник італійської Роми Артем Довбик не зіграє у матчі проти Дженоа у 4 турі Серії А.

Про це повідомляє видання Planeta Roma.

За інформацією джерела, наразі наставників "вовків" Даніеле Де Россі розглядає аргентинця Пауло Дибалу як заміну Довбику через його травму. Зазначимо, що українець зазнав м’язового пошкодження у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса.

Довбик також пропустив матч збірної України у Лізі націй проти Албанії (2:1), та не зможе допомогти команді у поєдинку проти Чехії, який пройде 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо про травму іншого гравця римлян — 28-річний Лоренцо Пеллегріні також отримав м'язове пошкодження, щоправда, є великі шанси на його відновлення до матчу проти Дженоа, який відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок – о 13:30 за київським часом.

Дженоа Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Руслан Малиновський

Артем Довбик

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