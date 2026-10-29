Потрібно трохи часу: Спаллетті прокоментував ганебну поразку Ювентуса від Дженоа

Головний тренер Ювентуса поділився своїми думками після фіаско у матчі 9 туру Серії А проти Дженоа.

Слова фахівця передає пресслужба туринців.

"Насамперед потрібно вибачитися перед уболівальниками за нашу гру. Це перше, що ми повинні зробити.

Потрібно трохи часу, щоб як слід розібратися в ситуації. Адже зараз складно пояснювати все тим, що Бальданці знаходив простір між нашими лініями, що ми не могли його накрити, зупинити його дії та знайти правильний баланс в обороні. Але крім цього, ми й самі доклали руку до того, що сталося. У першому таймі в нас також були два чудові моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Мені дуже складно прийняти те, на якому рівні зараз перебувають наші бігова робота, фізична сила та боротьба в єдиноборствах", – розповів Спаллетті.

За підсумками гри "зебри" посідають 8 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 14 очок.

У наступному турі Юве зіграє проти Наполі – матч відбудеться 1 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ювентус продовжив контракт з вінгером збірної Аргентини.