Колишній вінгер збірної Італії повернувся в Дженоа

Італійський вінгер Стефан Ель Шаараві став гравцем Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба генуезького клубу.

Контракт розрахований на один сезон – до кінця червня 2027 року. Також в угоді прописана опція продовження ще на один рік.

Ель Шаараві перейшов у Дженоа на правах вільного агента – термін дії його контракту з Ромою закінчився влітку поточного року.

Для Ель Шаараві Дженоа є рідним клубом, саме у складі "Грифонів" від дебютував у дорослому футболі, провівши лише 3 матчі. Також 33-річний вінгер захищав кольори Падови, Мілана, Монако та Шанхай Шеньхуа. У період з 2012 до 2024 року провів 32 матчі та забив 7 голів за збірну Італії.

Нагадаємо, в новому сезоні Серії А Дженоа стартувала з поразок від Наполі та Лаціо.