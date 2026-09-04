Комо на виїзді розгромив Джеона у стартовому матчі 3 туру Серії А

У п'ятницю, 4 вересня, відбувся стартовий матч 3-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2026/27, у якому Комо на виїзді переміг Дженоа.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Саме господарі поля відкрили рахунок у середині 1-го тайму, однак ще до перерви Комо не тільки відновив паритет, а й вийшов вперед з різницею у 2 голи.

Після такого нокдауну "грифони" так і не змогли прийти до тями та врятувати поєдинок, маючи у запасі весь другий тайм, водночас гості за 12 хвилин до завершення основного часу довели справу до розгрому – дубль у підсумку оформив Діао.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

3-й тур, 4 вересня

Дженоа – Комо 1:4 (1:3)

Голи: 1:0 – 19 Осмаїч, 1:1 – 25 Батуріна, 1:2 – 30 Діао, 1:3 – 40 Пас, 1:4 – 78 Діао

Напередодні Болонья з Довбиком поступилась Аталанті, а Рома на виїзді розгромила Лечче у 2-му турі Серії А.