Ель-Шаараві близький до повернення в Дженоа

Італійський форвард Стефан Ель-Шаараві близький до переходу в Дженоа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

33-річний вінгер — за крок від переходу в стан "грифонів" на правах вільного агента. Сторони вже узгодили деталі контракту терміном до літа 2027 року з опцією пролонгації ще на один сезон.

Ель-Шаараві є вихованцем генуезців. Він починав професійну кар'єру в цьому клубі (2008–2011 роки), після чого перейшов до Мілана.

Влітку Стефан залишив Рому після закінчення терміну дії контракту. У минулому сезоні гравець провів за римлян 28 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, напередодні Комо оголосив про підписання нападника Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.