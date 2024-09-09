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Партнер Довбика по Ромі пропустить матч збірної Італії через травму

Станіслав Лисак — 9 вересня, 08:43
Партнер Довбика по Ромі пропустить матч збірної Італії через травму
Getty Images

Півзахисник Роми, за яку виступає український нападник Артем Довбик, та збірної Італії Лоренцо Пеллегріні пропустить матч 2 туру Ліги націй УЄФА проти Ізраїлю через пошкодження.

Про це повідомляє видання Football Italia.

У 28-річного італійця виникла м'язова травма у першій грі Ліги націй-2024/2025 проти Франції (3:1). Зазначається, що пошкодження Пеллегріні є незначним.

Півзахисник повернеться в Рим, де пройде більше медичні тестів. У Ромі сподіваються, що Лоренцо Пеллегріні буде готовим то наступного матчу Серії А проти Дженоа Руслана Малиновського. Поєдинок відбудеться у неділю, 15 вересня. Початок – о 13:30 за київським часом.

Раніше воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував пропущений на 14-й секунді гол у матчі 1 туру Ліги націй проти Франції та заявив, що він не був готовим через те, що одягав рукавички.

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