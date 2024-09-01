Дженоа з Малиновським поступилася Вероні в 3 турі Серії А

Сьогодні, 1 вересня, відбулися два матчі в межах 3 туру італійської Серії А. Зокрема Дженоа, у складі якої виступає Руслан Малиновський, зазнала виїзної поразки від Верони.

Також Фіорентина на останніх хвилинах вирвала нічию в Монци. Робін Госенс відзначився забитим голом на 96-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Італії — Серія А

1 вересня, 3 тур

Дженоа — Верона 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Чауча, 0:2 - 64 Тенгстедт (пен)

Український півзахисник вийшов на заміну на 60 хвилині, однак результативними діями не відзначився.

Фіорентина — Монца 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Джурич, 0:2 - 32 Мальдіні, 1:2 - 45 Кін, 2:2 - 90+6 Госенс

Раніше Болонья, яка в основному етапі Ліги чемпіонів протистоятиме донецькому Шахтарю, зіграла внічию з Емполі, який минулого сезону врятувався від вильоту лише в останньому турі.

Також Лаціо та Мілан розписали мирову, гра завершилася з рахунком 2:2. А Наполі зумів вирвати перемогу в матчі з Пармою, забивши на 92 та 97 хвилинах. Дебютний гол за неаполітанців забив Ромелу Лукаку.