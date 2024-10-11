Це грузинський Шевченко: український тренер назвав лідера збірної Грузії

Український тренер Андрій Демченко виділив у складі збірної Грузії вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію, якого назвав "грузинським Шевченком".

Цитує тренера Sport-express.ua.

"Квара – це грузинський Шева. Він вже теж став легендою італійської Серії А. У Грузії збалансований склад. Такий собі сплав молодості й досвіду. Там персонально є кого виділяти. Мамардашвілі, наприклад, дуже класний воротар, а надійний голкіпер — половина команди, як відомо.

Проте інші гравці також досить добротні, та й тактична схема не дуже поширена. Як і манера гри", — сказав Демченко.