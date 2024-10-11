Це грузинський Шевченко: український тренер назвав лідера збірної Грузії
Український тренер Андрій Демченко виділив у складі збірної Грузії вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію, якого назвав "грузинським Шевченком".
Цитує тренера Sport-express.ua.
"Квара – це грузинський Шева. Він вже теж став легендою італійської Серії А. У Грузії збалансований склад. Такий собі сплав молодості й досвіду. Там персонально є кого виділяти. Мамардашвілі, наприклад, дуже класний воротар, а надійний голкіпер — половина команди, як відомо.
Проте інші гравці також досить добротні, та й тактична схема не дуже поширена. Як і манера гри", — сказав Демченко.
У нинішньому сезоні Кварацхелія провів 6 матчів за Наполі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.
Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.
Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.