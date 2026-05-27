Азербайджанський Араз звільнив українського тренера

Олег Дідух — 27 травня 2026, 17:11
Андрій Демченко
ФК Араз

49-річний український фахівець Андрій Демченко звільнений з посади головного тренера Араза Нахічевань.

Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.

Демченко очолив Араз на початку січня поточного року. Контракт був розрахований до кінця поточного сезону з опцією продовження ще на рік. Клуб вирішив цю опцію не активовувати та припинити співпрацю з фахівцем.

Під керівництвом Демченка Араз провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких здобув 6 перемог і зазнав 9 поразок. Команда завершила сезон на шостому місці в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану.

До Аразу Лемченко у своїй тренерській кар'єрі працював з Ободом, Вересом, Львовом, Металістом 1925, Ділою, Динамо Батумі та казахстанським Женісом.

