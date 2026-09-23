Іберія 1999 звільнила українського тренера, який вивів команду в загальний етап Ліги конференцій – ЗМІ

Грузинська Іберія 1999 припинила співпрацю з українським тренером Андрієм Демченком і готує повернення Левана Коргалі́дзе.

Про це повідомило видання Crystalsport.

За даними джерела, у матчі чемпіонату Грузії проти Діли 17 вересня командою керував Ніколоз Гушарашвілі – асистент Коргалідзе. Сам фахівець був присутній на грі, але через стан здоров'я не перебував на лаві запасних.

Для 46-річного Коргалідзе це може стати черговим поверненням до Іберії 1999. Він уже працював із командою, зокрема привів її до чемпіонства Грузії у 2024 році. Останнім місцем його роботи була Діла.

Демченко очолив Іберію 1999 у червні цього року. Під його керівництвом клуб пробився до основного етапу єврокубків. Перший матч у Лізі конференцій грузинська команда має провести 15 жовтня проти Сент-Трюйдена.

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