Демченко: Збірна Грузії стала значно молодшою

Відомий український тренер Андрій Демченко поділився думкою щодо збірної Грузії, яка є майбутнім суперником України в Лізі націй.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Слід зазначити, що команда помітно омолодилася. Частина вікових виконавців відійшла – чи то через вік, чи через інші причини. Молодь буквально наступає на п'яти, відбувається природна зміна поколінь. Збірна Грузії стала значно молодшою, і це факт.

Після успішного Євро чимало грузинських гравців перебралися до статусних європейських клубів і топчемпіонатів. Жорж Мікаутадзе зараз у Вільярреалі, Хвіча виступає на найвищому рівні в ПСЖ, хлопці грають в елітних дивізіонах Німеччини, Іспанії, Італії. Однозначно індивідуально вони стали сильнішими, ніж раніше", – заявив тренер.