Демченко: Збірна Грузії стала значно молодшою
Відомий український тренер Андрій Демченко поділився думкою щодо збірної Грузії, яка є майбутнім суперником України в Лізі націй.
Слова фахівця наводить Український футбол.
"Слід зазначити, що команда помітно омолодилася. Частина вікових виконавців відійшла – чи то через вік, чи через інші причини. Молодь буквально наступає на п'яти, відбувається природна зміна поколінь. Збірна Грузії стала значно молодшою, і це факт.
Після успішного Євро чимало грузинських гравців перебралися до статусних європейських клубів і топчемпіонатів. Жорж Мікаутадзе зараз у Вільярреалі, Хвіча виступає на найвищому рівні в ПСЖ, хлопці грають в елітних дивізіонах Німеччини, Іспанії, Італії. Однозначно індивідуально вони стали сильнішими, ніж раніше", – заявив тренер.
Зазначимо, що донедавна Демченко працював у чемпіонаті Грузії. 17 вересня він покинув посаду головного тренера Іберії-1999.
Матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00. Напередодні поєдинку збірна Грузії змінила головного тренера.