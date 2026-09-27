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Демченко: Збірна Грузії стала значно молодшою

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 16:34
Демченко: Збірна Грузії стала значно молодшою
Андрій Демченко
ФК Іберія 1999

Відомий український тренер Андрій Демченко поділився думкою щодо збірної Грузії, яка є майбутнім суперником України в Лізі націй.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Слід зазначити, що команда помітно омолодилася. Частина вікових виконавців відійшла – чи то через вік, чи через інші причини. Молодь буквально наступає на п'яти, відбувається природна зміна поколінь. Збірна Грузії стала значно молодшою, і це факт.

Після успішного Євро чимало грузинських гравців перебралися до статусних європейських клубів і топчемпіонатів. Жорж Мікаутадзе зараз у Вільярреалі, Хвіча виступає на найвищому рівні в ПСЖ, хлопці грають в елітних дивізіонах Німеччини, Іспанії, Італії. Однозначно індивідуально вони стали сильнішими, ніж раніше", – заявив тренер.

Зазначимо, що донедавна Демченко працював у чемпіонаті Грузії. 17 вересня він покинув посаду головного тренера Іберії-1999.

Матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00. Напередодні поєдинку збірна Грузії змінила головного тренера.

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Андрій Демченко

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