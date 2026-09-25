Вивів команду в загальний етап Ліги конференцій: український тренер підтвердив відхід з Іберії 1999
Український фахівець Андрій Демченко покинув посаду головного тренера грузинського клубу Іберія-1999 через відсутність порозуміння з керівництвом клубу щодо подальшого розвитку команди.
Про це він розповів у коментарі "Українському футболу",
"Так, це правда. Ми розійшлися 17 вересня.
Головна причина в тому, що для повноцінної участі одразу в трьох турнірах – чемпіонаті Грузії, єврокубках та національному Кубку – обов'язково потрібна глибина складу. Тобто необхідно мати щонайменше 20-22 рівноцінних футболістів, аби проводити якісну ротацію.
На жаль, належного розуміння цього питання з боку керівництва я так і не знайшов. Як наслідок, ми вилетіли з Кубку Грузії, поступившись представнику Першої ліги – Самтредіа (0:2). Також невдало зіграли в чемпіонаті після виснажливих єврокубкових матчів: поступилися 0:2 передостанній команді ліги, Гагрі. Суперник діяв проти нас від оборони, а нам просто бракувало свіжості.
Через це й пішли негативні результати. Гравці банально не встигали відновлюватися, адже матчі йшли за графіком "через три дні на четвертий" або "через два на третій". Нам просто не вистачило "пального". Тому ми дійшли висновку: якщо керівництво не йде назустріч у питаннях підсилення, продовжувати співпрацю немає сенсу", – зазначив фахівець.
Демченко вимагав від керівництва клубу підсилення складу, однак не знайшов підтримки.
"Ми сіли разом і відверто обговорили поточні перспективи та подальшу роботу. Я прямо сказав: або ми підсилюємося й формуємо необхідну глибину складу для боротьби на всіх фронтах, або працювати далі буде надзвичайно складно. Власне, результати це й довели.
Ми намагалися виправити ситуацію, але не вийшло: футболісти просто не встигали відновлюватися. Ті хлопці, які віддали всі сили в єврокубках, зіткнулися з дуже важким психологічним переходом на матчі внутрішнього чемпіонату. Ти втрачаєш колосальну кількість емоцій, коли проводиш стільки поєдинків – практично чотири раунди по дві гри. Тому перелаштуватися на першість Грузії було надзвичайно важко. Спільної мови з керівництвом ми не знайшли", – розповів Демченко.
Український фахівець очолив Іберію 1999 у червні цього року. Під його керівництвом клуб пробився до основного етапу єврокубків. Перший матч у Лізі конференцій грузинська команда має провести 15 жовтня проти Сент-Трюйдена.
Напередодні тренерський штаб збірної Грузії визначився із заявкою команди на 4 стартові матчі Ліги націй-2026/2