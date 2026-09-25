Вивів команду в загальний етап Ліги конференцій: український тренер підтвердив відхід з Іберії 1999

Український фахівець Андрій Демченко покинув посаду головного тренера грузинського клубу Іберія-1999 через відсутність порозуміння з керівництвом клубу щодо подальшого розвитку команди.

Про це він розповів у коментарі "Українському футболу",

"Так, це правда. Ми розійшлися 17 вересня.

Головна причина в тому, що для повноцінної участі одразу в трьох турнірах – чемпіонаті Грузії, єврокубках та національному Кубку – обов'язково потрібна глибина складу. Тобто необхідно мати щонайменше 20-22 рівноцінних футболістів, аби проводити якісну ротацію.

На жаль, належного розуміння цього питання з боку керівництва я так і не знайшов. Як наслідок, ми вилетіли з Кубку Грузії, поступившись представнику Першої ліги – Самтредіа (0:2). Також невдало зіграли в чемпіонаті після виснажливих єврокубкових матчів: поступилися 0:2 передостанній команді ліги, Гагрі. Суперник діяв проти нас від оборони, а нам просто бракувало свіжості.

Через це й пішли негативні результати. Гравці банально не встигали відновлюватися, адже матчі йшли за графіком "через три дні на четвертий" або "через два на третій". Нам просто не вистачило "пального". Тому ми дійшли висновку: якщо керівництво не йде назустріч у питаннях підсилення, продовжувати співпрацю немає сенсу", – зазначив фахівець.