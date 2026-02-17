Постійно створював проблеми: Демченко – про ліквідованого зрадника України Петрова

Колишній головний тренер Металіста 1925 Андрій Демченко пригадав співпрацю зі своїм ексгравцем Сергієм Петровим, якого нещодавно ліквідували Збройні сили України під час бойових дій у складі армії РФ.

Його слова передає "Український футбол".

"Дуже неприємна ситуація, дуже… Коли я працював з Петровим у Металісті 1925, у нас в команді жодних розмов на політичні теми не точилося. Навіть і не думав, що може статися щось подібне. Під час тренувального процесу проросійських поглядів за ним помічено не було", – сказав тренер.

Також фахівець пояснив, через що Петров змушений був залишити харківський колектив

"Він прийшов у Металіст 1925 із ФК Львів, і в нього були великі проблеми із "зеленим змієм". Дуже великі проблеми. Якісь негаразди були в родині, здається, з дружиною розлучився… У харківській команді він пробув недовго. Згодом я дізнався, що він перебрався до окупованого Криму й грав там під російським триколором за якусь маловідому команду. Як гравець він Металісту 1925 ніяк не допоміг: пробув усього три-чотири місяці, а проблеми створював постійно. У нього голова була забита незрозуміло чим… Футбол був йому нецікавий, це кидалося у вічі. Він десь витав у хмарах, – сказав Демченко.

Нагадаємо, що Петров за свою кар'єру пограв за цілий ряд клубів України – Волинь (48 ігор), ФК Львів (2), Металіст 1925 (2), Рух (1), Зірка (15) та Агробізнес (41).

Після чого уродженець Євпаторії пограв за узбецькі команди – Машал (21 матч) і Коканд 1912 (20 поєдинків). У 2016-му році дебютував за "молодіжку" України U-21 у товариському протистоянні проти Білорусі (перемога 1:0). Петров відіграв один тайм у синьо-жовтій футболці.

Його останньою командою у житті була Таврія-Енерго, яку росіяни створили на тимчасово окупованій території.