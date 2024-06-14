Скаути італійського клубу будуть стежити за Ванатом на Євро

Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат потрапив у сферу інтересів Болоньї.

Про це повідомляє il Resto del Carlino.

"Россоблу" шукають форварда на заміну Джошуа Зіркзе, який влітку може залишити клуб — нідерландцем цікавиться Мілан. Однією з головних опцій вважається Армандо Броя з Челсі, але на Євро-2024 скаути Болоньї також будуть стежити за Ванатом, сербом Самедом Баждаром (Партизан) та австрійцем Александром Прассом (Штурм).

Нагадаємо, в сезоні-2023/24 і Ванат, і Болонья продемонстрували стрімкий прогрес. Владислав виграв бомбардирську гонку чемпіонату України, відзначившись 14 голами, а "фельсінеї" вперше за 60 років пробилися до Ліги чемпіонів.