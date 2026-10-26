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Болонья розглядає дострокове повернення Довбика до Роми

Олексій Мурзак — 26 жовтня 2026, 21:12
Болонья розглядає дострокове повернення Довбика до Роми
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Артем Довбик може залишити Болонью вже під час зимового трансферного вікна.

За інформацією RomaPress, клуб вирішив відкласти остаточне рішення щодо майбутнього форварда до січня.

Однією з причин ситуації видання називає повільне відновлення Довбика після травми, отриманої в січні.

Сам футболіст побоюється рецидиву, а головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно закликав його інтенсивніше працювати на тренуваннях, щоб отримати шанс у складі.

RomaPress зазначає, що повернення Довбика до Роми в січні не є вирішеним: Болонья ще може залишити форварда в команді.

Якщо ж оренду припинять достроково, українець потенційно зможе перейти до клубу, де матиме більше ігрової практики.

Зазначимо, що українець отримав травму у вересні, через яку пропустив поєдинки національної збірної. Після відновлення він виходив на поле лише одного разу – на заміну в матчі з Інтером (1:3).

Напередодні наставник Болоньї Рафаеле Палладіно розповів, чому Довбик не вийшов на поле в матчі восьмого туру Серії А проти Кальярі (2:0).

Болонья Рома Артем Довбик

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