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Болонья вперше за 60 років виступить у ЛЧ, Ювентус також виборов право зіграти на груповому етапі

— 13 травня, 08:06
Болонья вперше за 60 років виступить у ЛЧ, Ювентус також виборов право зіграти на груповому етапі

Поразка столичної Роми в матчі проти Аталанти дозволила Болоньї та Ювентусу отримати місця у груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

У клубів по 67 очок, команди Тіаго Мотти та Массіміліано Алегрі зіграють один з одним у наступному 37 турі італійської Серії А.

Для Болоньї це перше потрапляння до турніру за останні 60 років. У сезоні-1964/65, коли турнір називався Кубок європейських чемпіонів, команда з області грала в 1/16 фіналу. Після трьох матчів з Андерлехтом (0:1, 2:1, 0:0) переможця було визначено жеребкуванням – бельгійці пройшли далі.

Ювентус минулого сезону посів 4 місце, але був усунений від єврокубків на рік через порушення правил ліцензування та фінансового фейр-плею.

За п'яте місце, що також дає право виступити в ЛЧ, змагаються Аталанта, Рома й Лаціо, у яких 63, 60 та 59 очок відповідно. У команди з Бергамо ще є гра в запасі.

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Болонья Рома Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Ліга чемпіонів-2024/25

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