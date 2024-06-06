Мілан планує підписати молоду зірку Болоньї

23-річний нападник Болоньї Джошуа Оробоса Зіркзе може перейти в Мілан у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво італійського гранда планує сплатити клаусулу за гравця розміром 40 мільйонів євро. Сам форвард щасливий залишитися в Італії. Наразі Мілан узгоджує особисті умови контракту з футболістом.

🚨🔴⚫️ AC Milan informed Bologna that they are planning to trigger €40m release clause for Joshua Zirzkee.



Talks now ongoing between AC Milan and Zirkzee’s camp to agree on personal terms, crucial point.



Zirzkee, happy to stay in Italy and super keen on AC Milan project. pic.twitter.com/5oaJTPfVnc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024

У минулому сезоні Зіркзе відіграв за Болонью 37 матчів, забив 12 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес Мілана до нападника Челсі Ромелу Лукаку. Також головним претендентом на посаду головного тренера клубу є екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека.