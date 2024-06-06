Мілан планує підписати молоду зірку Болоньї
23-річний нападник Болоньї Джошуа Оробоса Зіркзе може перейти в Мілан у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що керівництво італійського гранда планує сплатити клаусулу за гравця розміром 40 мільйонів євро. Сам форвард щасливий залишитися в Італії. Наразі Мілан узгоджує особисті умови контракту з футболістом.
У минулому сезоні Зіркзе відіграв за Болонью 37 матчів, забив 12 м'ячів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес Мілана до нападника Челсі Ромелу Лукаку. Також головним претендентом на посаду головного тренера клубу є екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека.