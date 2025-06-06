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Клуб АПЛ виставить на трансфер українського нападника

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 18:43
Клуб АПЛ виставить на трансфер українського нападника
Назарій Русин
Getty Images

Український нападник Сандерленда Назарій Русин з високою ймовірністю залишить клуб вже цього літа.

Про це повідомляє Sunderland Echo.

За інформацією джерела, клуб, який повернувся до Англійської Прем'єр-ліги, не розраховує на колишнього форварда Динамо та спробує продати його.

Цьогорічний сезон Русин провів в оренді в «Хайдуку» – зіграв 17 матчів, в яких записав на свій рахунок одну результативну передачу. Хорватський колектив ухвалив рішення не використовувати опцію викупу і повернув футболіста до Англії.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу Transfermarkt сума трансферу склала 2,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд оголосив про повноцінний викуп контракту хавбека Роми Енцо Ле Фе.

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