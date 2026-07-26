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Український футболіст забив гол у ворота Ліверпуля

Денис Іваненко — 26 липня 2026, 08:10
Український футболіст забив гол у ворота Ліверпуля
Тимур Тутєров
Getty Images

У ніч із 25 на 26 липня Ліверпуль і Сандерленд зіграли товариський матч у Нешвіллі, в якому результативною дією відзначився український нападник Тимур Тутєров.

21-річний футболіст вийшов на заміну після перерви й уже через чотири хвилини забив м'яч у ворота "червоних". Уродженець Криму прийняв у штрафному майданчику розрізну передачу від Джейдона Джонса та впевнено переграв Гіоргі Мамардашвілі, пробивши поміж ніг голкіперу збірної Грузії.

Цим голом українець вивів "чорних котів" уперед з рахунком 2:1. Проте вони не утримали перевагу та врешті-решт поступились 2:4.

Відеоогляд поединку Ліверпуль – Сандерленд

Зазначимо, що напередодні Тутєров продовжив контракт із Сандерлендом. Під час нинішньої підготовки до сезону він також уже забивав у ворота Йорка.

Наступний матч "чорні коти" проведуть 31 липня проти Лідса. Гра розпочнеться о 2:30 за київським часом.

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