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Ванат все ближче до АПЛ: Сандерленд готовий заплатити Динамо потрібну суму

Микола Дендак — 22 червня 2025, 09:35
Ванат все ближче до АПЛ: Сандерленд готовий заплатити Динамо потрібну суму
ФК Динамо

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд готовий піти назустріч київському Динамо у питанні ціни за нападника Владислава Ваната.

Про це повідомляє Mackem News.

За інформацією джерела, український гранд відпустить свого 23-річного форварда приблизно за 21 мільйон фунтів стерлінгів (близько 25 млн євро).

Раніше повідомлялося, що "біло-сині" хочуть зберегти Владислава на період кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний колектив стартує з другого раунду, де він зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

У сезоні-2024/25 Владислав Ванат записав на свій рахунок 21 гол та 9 асистів у 45 матчах Динамо в усіх турнірах. Він другий рік поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.

Нагадаємо, що у складі Сандерленда вже є український форвард в особі Назарія Русина. Проте англійці мають намір продати його.

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