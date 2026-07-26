Тутєров відреагував на свою результативність у передсезонному турі Сандерленда

21-річний український вінгер Сандерленда Тимур Тутєров оцінив передсезонну підготовку з першою командою.

Про це він розповів у коментарі клубній пресслужбі.

Напередодні футболіст відзначився голом у ворота Ліверпуля, який для нього став другим м'ячем під час нинішньої підготовки до сезону. Раніше він уже забивав у ворота Йорка.

"Я дуже пишаюся собою і дуже пишаюся хлопцями. Ми отримали чудову можливість зіграти проти неймовірних футболістів, таких як Собослай. Це величезний досвід, дуже важливий момент і для мене, і для команди", – сказав він.

Також українець відреагував на підписання нового контракту з клубом.

"Я дуже щасливий. Краще й бути не могло. Сезон для мене розпочався дуже добре, і я сподіваюся зберегти цей рівень та й надалі відповідати високим вимогам", – підсумував Тутєров.

Наступний матч "чорні коти" проведуть 31 липня проти Лідса. Гра розпочнеться о 2:30 за київським часом.

На початку цього року вінгер перейшов на правах оренди до Ексетер Сіті, який виступав у Першій лізі Англії. У футболці "Греків" нападник виходив на поле у 17 матчах та записав до свого активу 3 забиті м'ячі та 1 результативну передачу.

Додамо, що Сандерленд за підсумками минулого сезону посів сьоме місце в Англійській Прем'єр-лізі та виступатиме в наступній кампанії в Лізі Європи.