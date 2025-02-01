Перед Таловєровим: Балтача, Ребров та інші українці у Чемпіоншипі

Футбольні вболівальники знають Чемпіоншип як одну з найконкурентніших ліг світу, яка відрізняється від топчемпіонатів безкомпромісною боротьбою на полі та за межами стадіону. Клуби до останнього туру боротимуться як за вихід до АПЛ, так і за збереження місця у другому за значущістю дивізіоні Англії.

Так, у пошуках укріплення оборони Плімут підписав захисника збірної України Максима Таловєрова, якого покликано допомогти Аргайл створити диво та зберегти своє місце в Чемпіоншипі.

Пропонуємо згадати імена усіх українських футболістів, які виступали та продовжують підкорювати серця вболівальників не тільки на полях Прем’єр-ліги, а й у "трясовині" англійського футболу.

Сергій Балтача

Іпсвіч Таун, 1988 – 1990

Видатний український футболіст став одним з перших представників СРСР, який вирушив підкорювати Англію. Захисник приєднався до Іпсвіч Таун взимку 1988 року з київського Динамо за 200 тисяч фунтів. Чотириразовий чемпіон Радянського Союзу дебютував за "трактористів" уже у січні 1989 року, вийшовши в основному складі проти Свонсі та відзначившись дебютним голом. На жаль, цей м’яч залишився єдиним у складі Іпсвіча, адже повною мірою допомогти команді Балтачі завадили травми.

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Через два роки виступів в Іпсвічі Сергій Павлович перебрався до шотландського Сент-Джонстона, за який зіграв 90 матчів у всіх турнірах та після короткого періоду в Інвернессі завершив кар’єру. Наразі видатний український захисник працює тренером в академії Чарльтона.

Сергій Ребров

Вест Гем, 2004 – 2005

Головний тренер збірної України після неймовірних восьми років у Динамо вирушив підкорювати Англію, поповнивши склад Тоттенгема у 2000 році за 18 мільйонів євро. Дебютний сезон в Лондоні видався чудовим для українця – 36 матчів, 12 голів та беззаперечне місце в основі. Втім, Джорджа Грема було звільнено, а уродженець Горлівки виявився непотрібним новому головному тренеру "шпор" Гленну Ходдлу. Наступні два роки Ребров провів в оренді у Фенербахче, а потім перейшов до Вест Гему, який боровся за вихід до АПЛ.

Сергій Станіславович приєднався до "молотів" на правах вільного агента та з реноме "збитого льотчика". Легенда Динамо відіграв 32 матчі у всіх турнірах, але записав на свій рахунок лише 2+2 за системою "гол+пас". Зазначимо, що у підсумку кампанії Вест Гем зміг повернутись до Прем’єр-ліги.

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Британські ЗМІ вважають трансфер Реброва одним з найгірших в історії АПЛ та абсолютним провалом Тоттенгема. Після завершення контракту із лондонцями, вінгер на два роки повернувся до київського Динамо та завершив кар’єру у 2009 році, відігравши один сезон за російський Рубін.

Після чудової тренерської роботи в Аль-Ахлі та Ференцвароші Ребров очолив збірну України, із якою на даному етапі бореться за вихід до дивізіону А Ліги націй після провалу на Євро-2024.

Микола Кухаревич

Свонсі Сіті, 2023 – ...

Вихованець волинської школи футболу заявив про себе у львівському Руху. Вже у 20 років він відправився підкорювати Європу, перебравшись до Труа. Попри лише два матчі у складі дорослої команди, форвард зацікавив Свонсі, який шукав підсилення атакувальної ланки задля повернення у боротьбу за вихід до АПЛ. Кухаревич добре проявив себе в оренді у Гіберніані, відзначився п’ятьма голами у 15 матчах за шотландський клуб.

З 13 зіграних матчів у всіх турнірах, українець жодного разу не потрапив до основного складу команди. Зазначимо, що 10 матчів Кухаревич пропустив через травму коліна, яка супроводжує Миколу ще з часів виступів за Рух. Головний тренер Свонсі Люк Вільямс саме на ушкодження звертав увагу, коли пояснював відсутність ігрового часу у нападника.

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Єдиний наразі гол у складі "лебедів" Кухаревич забив у переможному для команди матчі з Мілволлом, який відбувся ще восени 2023 року. Влітку 2024 року Микола повернувся до Гіберніана на правах оренди, де за 17 матчів у всіх турнірах забив чотири голи. Зазначимо, що у шотландському колективі українець є гравцем основного складу, відігравши цього сезону понад тисячу хвилин.

Назарій Русин

Сандерленд, 2023 – ...

Ще один колишній гравець Динамо, який не може знайти свою гру у другому за значущістю чемпіонаті Англії. Нападник чудово проявив себе у складі луганської Зорі, яка вміє розкривати гравців, що не змогли побудувати кар’єру у столичному клубі. 1 вересня 2023 року "чорно-білі" продали Русина до Сандерленда за 2,5 мільйони євро, чим забезпечили собі майже безтурботне життя на цілий рік.

За півтора роки у складі "котів" уродженець Львівщини лише 11 разів з 32 зіграних матчів з’явився в основі, записавши на свій рахунок 2+1. Колишній тренер Сандерленда Тоні Моубрей в інтерв’ю зазначав, що футболіст не грає через мовний бар’єр, а сам фахівець не мав впевненості, чи допоможе вихід українця на поле команді.

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Напередодні Русин вирушив в оренду до Гайдука, який тренує легенда Мілана Дженнаро Гаттузо, а наставник Сандерленда Режис ле Брі назвав цей перехід "можливістю для українця".

Тімур Тутєров

Сандерленд, 2023 – ...

Вихованець Колосу ще не має досвіду гри на дорослому рівні, зігравши 31 матч за юнацькі команди ковалівців, в яких зміг забити вісім м’ячів.

Навесні 2023 року Тутєров перебрався до Сандерленда, підписавши дворічний контракт. Втім, форвард ще не встиг дебютувати у складі "котів", відігравши загалом 21 матч у межах юнацької Прем’єр-ліги, вісім з яких у поточній кампанії. На рахунку Тімура три голи та один асист у сезоні-2024/25, зокрема відзначався у ворота однолітків з Манчестер Юнайтед та Арсенала.

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Наразі Тутєров має усі шанси побудувати найкращу серед попередників кар’єру у Чемпіоншипі, поступово прокладаючи собі дорогу до основного складу Сандерленда. Втім, українець має врахувати помилки Назарія Русина, який не зміг проявити свій талант повною мірою через мовний бар’єр.

Попри те, що Чемпіоншип є одним з найцікавіших турнірів Європи, місцеві клуби нечасто звертають увагу на українських виконавців, орієнтуючись на молоді таланти клубів АПЛ, яких більш статусні команди залюбки віддають в оренду задля "обкатки" на дорослому рівні. Втім, інтенсивність чемпіонату не завжди підходить 18- та 19-річним футболістам, через що гравці повертаються у свої клуби з травмами.

І хоча представництво України в другому дивізіоні Англії дуже скромне, маємо сподівання, що юні гравці клубів УПЛ не будуть нехтувати можливим інтересом з боку місцевих команд, адже грати на дорослому рівні проти команд, більшість з яких віддає перевагу більше силовій боротьбі, аніж техніці – дуже гарна школа футболу.