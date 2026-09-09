Тутєров переможно дебютував за основну команду Сандерленда

Лівий вінгер Сандерленда Тимур Тутєров провів свій перший матч у футболці головної команди англійського Сандерленда.

21-річний український легіонер вийшов на заміну у матчі 1/16 фіналу Кубку англійської ліги-2026/27 проти Галл Сіті. Тутєров з'явився на полі на 79-й хвилині, коли рахунок у поєдинку був 1:0 на користь його клубу.

Сандерленд вийшов до наступного раунду кубкового турніру. Натомість після 3-х турів АПЛ "чорні коти" посідають 12-те місце у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 4 бали. У наступному 4-му турі клуб Тутєрова прийме лондонський Арсенал – 12 вересня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що вихованець ковалівського Колоса перебрався до структури "чорних котів" у квітні 2023-го. Відтоді провів 45 ігор за молодіжну команду Сандерленда U-21, у яких відзначився 17 голами та 6 асистами. Також пограв в оренді за Ексетер (17 зустрічей: 3 м'ячі та 1 гольова передача).

У липні поточного року Тимур відзначився голом за Сандерленд у ворота Ліверпуля в товариському матчі.

Його чинний контракт із англійським клубом розрахований до 30 червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.

Раніше Тутєров оцінив свої шанси отримати виклик до національної збірної України. На рахунку 21-річного вінгера 5 матчів за молодіжну збірну України U-21, а також 2 голи в 10 матчах за юнацьку збірну U-19.