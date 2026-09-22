Тутєров відзначився голом та асистом за молодіжну команду Сандерленда

Український лівий вінгер Тимур Тутєров забив гол та віддав асист за Сандерленд U-21 в матчі Трофею футбольної ліги проти Аккрингтона.

На 11-й хвилині відкрив рахунок Трей Семюел-Огунсуйї, якому асистував Тутєров. А вже через 50 хвилин українець й сам зумів відзначитися, зробивши рахунок 3:2 на користь своєї команди.

Колишній гравець ковалівського Колоса завдав ефектного дальнього удару, з яким не впорався воротар команди суперника Джеймс Роджерсон.

Зауважимо, що це вже вдруге у поточному сезоні Тутєров оформив взяття воріт у складі молодіжної команди "чорних котів". Раніше 21-річний нападник відзначився голом у стартовому турі юнацької АПЛ проти Ноттінгем Форест (5:1).

У вересні цього року українець провів свій перший матч у складі першої команди Сандерленда, вийшовши на поле у поєдинку 1/16 фіналу Кубку англійської ліги-2026/27 проти Галл Сіті (1:0).

Як відомо, Тутєров доєднався до англійського колективу у квітні 2023 року, перейшовши на правах вільного агента з Колоса.