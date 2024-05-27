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Сподіваюся Лунін відновиться до суботи — Анчелотті розповів про стан українця напередодні фіналу ЛЧ

Станіслав Лисак — 27 травня, 13:26
Сподіваюся Лунін відновиться до суботи — Анчелотті розповів про стан українця напередодні фіналу ЛЧ

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що український воротар команди Андрій Лунін захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Слова італійського фахівця передає портал Madrid Xtra в соцмережі X (колишній Twitter).

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«Воротар у фіналі? Це складний вибір, тому що Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа — це Куртуа. Я прийму рішення перед грою. У Луніна сьогодні температура, сподіваюся, він одужає до суботи», — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що "вершкові" зіграють з Боруссією Дортмунд у фіналі ЛЧ. Поєдинок відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб зробив вибір на користь Тібо Куртуа.

В останньому поєдинку Ла Ліги ігровий час отримав не лише Куртуа, а й Кепа Аррісабалага, для якого це була остання поява у складі мадридців.

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