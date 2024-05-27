Сподіваюся Лунін відновиться до суботи — Анчелотті розповів про стан українця напередодні фіналу ЛЧ

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що український воротар команди Андрій Лунін захворів напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Слова італійського фахівця передає портал Madrid Xtra в соцмережі X (колишній Twitter).

«Воротар у фіналі? Це складний вибір, тому що Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа — це Куртуа. Я прийму рішення перед грою. У Луніна сьогодні температура, сподіваюся, він одужає до суботи», — сказав Анчелотті.

🎙| Ancelotti: "The goalkeeper in the final? It's a difficult choice because Lunin has done a fantastic season and Courtois is Courtois. I will decide before the game." pic.twitter.com/5rYiseLq3R — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2024

🎙| Ancelotti: "Lunin has a fever today, hopefully he will recover before Saturday." pic.twitter.com/tww8iiKxUD — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2024

Нагадаємо, що "вершкові" зіграють з Боруссією Дортмунд у фіналі ЛЧ. Поєдинок відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб зробив вибір на користь Тібо Куртуа.

В останньому поєдинку Ла Ліги ігровий час отримав не лише Куртуа, а й Кепа Аррісабалага, для якого це була остання поява у складі мадридців.