Лунін більше не зіграє в цьому сезоні — ЗМІ

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не зіграє у двох останніх матчах сезону.

Про це повідомляє Marca з посиланням на джерела в клубі.

Поєдинок проти Бетіса в чемпіонаті Іспанії та фінал Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд відіграє бельгійський воротар Тібо Куртуа.

В останньому матчі Лунін пропустив чотири голи, тоді як бельгієць в останніх трьох іграх зберіг ворота сухими. Імовірно цим зумовлений вибір тренерського штабу.

У поточному сезоні Андрій відіграв 31 матч за Реал, пропустив 32 м'ячі та 12 поєдинків провів на нуль.

Повідомлялося, що мадридці не будуть продавати українського воротаря менше ніж за 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Лунін не потрапив до символічної збірної Ла Ліги. До п’ятнадцятки найкращих увійшов інший українець.