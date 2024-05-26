Куртуа та Кепа зіграли в прощальному матчі Крооса, Альмерія грюкнула дверима: результати останнього туру Ла Ліги

У суботу, 25 травня, відбулися 5 матчів 38 туру чемпіонату Іспанії-2023/24 з футболу.

Зокрема, Альмерія вдома знищила Кадіс, а Реал розписав нульову нічию з Бетісом.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

38 тур, 25 травня





Реал — Бетіс 0:0





Це був останній домашній матч Тоні Крооса в Реалі. Перед початком поєдинку гравці обох команд вишикувалася в коридор поваги, а фанати присвятили німцю видовищний перфоманс.

Також зазначимо, що українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних, тоді як і Тібо Куртуа, і Кепа Аррісабалага отримали ігровий. Бельгієць вийшов у старті й відіграв 60 хвилин, а іспанець замінив його на заключні півгодини.





Альмерія — Кадіс 6:1 (0:1)





Голи: 0:1 — Окампо 30, 1:1 — Мелеро 46, 2:1 — Аррібас 51, 3:1 — Сальдуа (автогол) 57, 4:1 — Суарес 65, 5:1 — Суарес 71, 6:1 — Аррібас 86





Ця перемога не допомогла Альмерії зрушити з останнього місця, але дозволила гучно грюкнути дверима перед пониженням у класі. До слова, Кадіс також наступний сезон проведе у Сегунді.





Реал Сосьєдад — Атлетіко 0:2 (0:1)





Голи: 0:1 — Ліно 9, 0:2 — Мандава 90+3





Осасуна — Вільярреал 1:1 (1:0)





Голи: 1:0 — Будімір 30, 1:1 — Моралес 57





У цьому матчі травмувався форвард Вільярреала Александер Серлот і втратив шанси наздогнати Артема Довбика в боротьбі за трофей Пічічі.





Райо Вальєкано — Атлетік Більбао 0:1 (0:0)





Гол: Ніко Вільямс 67