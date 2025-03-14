Малиновський відзначився результативною дією вперше за пів року

Український півзахисник Руслан Малиновський відзначився гольовою передачею в матчі 29 туру італійської Серії А проти Лечче.

31-річний житомирянин, який нещодавно повернувся на поле після перелому правого гомілковостопного суглоба, виконав чудове закидання на Фабіо Міретті, який у дотик відправив м'яч у ворота.

Ця гольова дія стала для Малиновського другою в нинішньому сезоні. Загалом українець провів 7 матчів за Дженоа в нинішній кампанії та віддав два асисти.

Востаннє Руслан Малиновський виходив у старті на матч чемпіонату Італії ще 21 вересня проти Венеції, а останній гольовий пас українець віддав ще 9 серпня у кубковій грі з Реджаною.

Дебютував після тривалого відновлення футболіст у матчі проти Кальярі на 75-й хвилині. За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

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