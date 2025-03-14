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Він готовий грати у старті: Вієйра – про фізичний стан Малиновського

Олексій Мурзак — 14 березня 2025, 15:57
Він готовий грати у старті: Вієйра – про фізичний стан Малиновського
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський досяг фізичного прогресу та готовий грати за команду зі стартових хвилин.

Про це повідомив головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра, якого цитує Tuttomercatoweb.

"За останні два тижні він досяг фізичного прогресу. Він вийшов на поле в матчі проти Кальярі в останні 15-20 хвилин і готовий грати зі старту.

Він – важливий, тому що може привнести якість в останніх 20-30 метрах, але в півзахисті у нас є якісні гравці, і для мене важливо знайти баланс", – сказав Вієйра.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Дженоа зіграє проти Лечче в межах 29 туру Серії А.

Нагадаємо, півзахисник після тривалого відновлення від травми з'явився в матчі проти Кальярі на 75-й хвилині. За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський Патрік Вієйра

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