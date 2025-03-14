Він готовий грати у старті: Вієйра – про фізичний стан Малиновського

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський досяг фізичного прогресу та готовий грати за команду зі стартових хвилин.

Про це повідомив головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра, якого цитує Tuttomercatoweb.

"За останні два тижні він досяг фізичного прогресу. Він вийшов на поле в матчі проти Кальярі в останні 15-20 хвилин і готовий грати зі старту.



Він – важливий, тому що може привнести якість в останніх 20-30 метрах, але в півзахисті у нас є якісні гравці, і для мене важливо знайти баланс", – сказав Вієйра.