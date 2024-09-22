Малиновський переніс операцію після моторошної травми

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський успішно переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сьогодні вранці футболісту Руслану Малиновському зробили операцію на правому гомілковостопному суглобі. Операція пройшла успішно. Гравець почувається добре і найближчими днями розпочне реабілітацію в клубній базі" – йдеть у заяві .

Нагадаємо, нещодавно Малиновський серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.