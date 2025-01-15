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Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 15 січня 2025, 14:28
Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч Кубку Іспанії
Getty Images

Український воротар Реала Андрій Лунін вийде в стартовому складі мадридського клубу в матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Сельти.

Про це повідомив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті на пресконференції напередодні гри.

"Андрій Лунін гратиме завтра", – коротко відповів італійський фахівець на запитання журналіста.
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Поєдинок відбудеться завтра, 16 січня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Кубку Іспанії Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0. У стартовому складі "вершкових" вперше за 2 місяці з'явився Андрій Лунін, який зміг зберегти свої ворота "сухими".

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