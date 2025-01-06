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Лунін вийде у старті Реала на матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 18:45
Лунін вийде у старті Реала на матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії
Андрій Лунін
Getty Images

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін зіграє в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Депортіво Мінери.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Матч відбудеться о 20:00 за київським часом.

У поточному сезоні 25-річний Лунін провів за свій клуб п'ять матчів, пропустив вісім голів і два поєдинки відстояв на "нуль".

Його угода з Реалом діє до 30 червня 2030 року, портал Transfermarkt оцінює українця в 20 мільйонів євро.

Раніше видання AS повідомило, що Лунін готовий розглянути пропозиції від інших клубів, де він може стати першим номером. За інформацією джерела, український голкіпер усвідомив, що він не виграє конкуренцію у Тібо Куртуа за роль основного воротаря "бланкос".

Андрій Лунін Кубок Іспанії Реал Мадрид

Андрій Лунін

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