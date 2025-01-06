Реал розгромив Депортіво Мінеру в 1/16 Кубку Іспанії: Лунін відстояв на "нуль"

У понеділок, 6 січня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії, в якому мадридський Реал розгромив клуб Депортіво Мінера, який представляє 4-й за силою іспанський дивізіон.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

У стартовому складі "вершкових" вперше за 2 місяці з'явився український голкіпер Андрій Лунін, який зміг зберегти свої ворота "сухими", хоча кілька моментів забити Депортіво все ж мав.

Вже після першого тайму "бланкос" завдяки голам Вальверде, Камавінги та Гюлера вигравали 3:0. У другому таймі побиття суперника завершили Модрич та все той же Гюлер, який оформив дубль.

Кубок Іспанії з футболу

1/16 фіналу, 6 січня

Депортіво Мінера – Реал 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 –5 Вальверде, 0:2 – 14 Камавінга, 0:3 – 28 Гюлер, 0:4 – 55 Модрич, 0:5 – 88 Гюлер

Зазначимо, що для Луніна цей матч став шостим в сезоні і третім, який він відстояв на "нуль".