Сподіваємось, Ребров піде після матчу з Ісландією: реакція мережі на розгром збірної України від Франції

Збірна України зазнала болючої поразки у виїзному матчі відбору до чемпіонату світу-2026 від Франції (0:4), і ця зустріч одразу спричинила шквал емоцій у соцмережах.

Сергій Ребров вирішив розпочати матч напіврезервним складом. Перший тайм українці ще втримували французів, однак після перерви оборона посипалась, і "синьо-жовті" почали пропускати один гол за іншим.

Уболівальники не стримували розчарування – у мережі з'явилися десятки постів із критикою тренерських рішень та тактики команди.

Особливо дісталося головному тренеру: чимало фанатів закликають Реброва піти у відставку ще до вирішального матчу проти Ісландії, який стане ключовим у боротьбі за путівку на ЧС-2026.

Попри загальну хвилю критики, віра у шанс вийти на мундіаль у прихильників збірної все ж лишається – уболівальники переконані, що Ісландію можна і потрібно обігрувати.

Нагадаємо, у жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Заключний матч відбіркового етапу відбудеться 16 листопада (вдома з Ісландією).