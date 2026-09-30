Українська бригада арбітрів розсудить матч Боснія і Герцеговина – Швеція у Лізі націй

Українські арбітри отримали призначення на матч збірних Боснії і Герцеговини та Швеції в Лізі націй-2026/27.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Головним суддею зустрічі буде Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Олексій Миронов та Світлана Грушко. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кубряк.

За систему VAR відповідатиме Денис Шурман, а його асистентом буде Дмитро Панчишин.

Матч Боснія і Герцеговина – Швеція відбудеться 2 жовтня на стадіоні "Біліно Поле" в Зениці.

Нагадаємо, збірна України розпочала Лігу націй-2026/27 із виїзної перемоги над Угорщиною – 1:0, а в другому турі зіграла внічию з Грузією – 0:0. Таким чином, команда Андреа Мальдери набрала чотири очки у двох матчах.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 2 жовтня проти Північної Ірландії. Номінально домашня зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.