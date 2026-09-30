Визначилися судді матчу Ліги націй Україна – Північна Ірландія

Матч третього туру Ліги націй сезону-2026/27 між збірними України та Північної Ірландії обслужить бельгійська бригада суддів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним рефері в полі буде Яспер Верготе. Йому допомагатимуть асистенти Міхаель Гееролф і Мартейн Тістерс.

Четвертий арбітр – Лотар Д'Хондт. Суддя VAR – Ян Ботерберг, йому допомагатиме Веслі де Кремер.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 2 жовтня у Трнаві. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидві команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Нагадаємо, що передодні збірна України зіграла внічию з національною командою Грузії. За виступ у цьому матчі "синьо-жовтих" жорстко розкритикував ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко.