Ця нічия є запорукою для гарної гри та майбутніх перемог: Кварцяний – про матч України із Грузією

Легенда луцької Волині Віталій Кварцяний оцінив виступ збірної України в матчі проти Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений тренер заявив, що це важливий результат, який має допомогти команді в наступних зустрічах.

"Ця нічия є запорукою для гарної гри та майбутніх перемог: зокрема, у двох наступних матчах – з Північною Ірландією та вдруге з Угорщиною. Зараз на нашу збірну чекають два відповідальних поєдинки, у яких потрібно робити акцент на результат, що передбачається", – сказав Кварцяний.

Фахівець також відреагував на рішення тренерського штабу Андреа Мальдери випустити майже повністю новий стартовий склад. Він відповів на запитання, чи подібна ротація буде й у наступних поєдинках:

"Не знаю. Це вирішуватимуть головний тренер нашої збірної та його асистенти. Саме вони визначатимуть, кого з підопічних ставити та скільки складів використовувати – два чи один. Я не схильний гадати, адже у подібних випадках це більше справа журналістів. Мені ж, як тренеру, не хотілося б порушувати етичні правила та субординацію, виказуючи своє бачення, як буцімто я бачу це краще за когось. Адже тренери, які працюють зі збірною, знаходяться ближче до поля та гравців, і саме вони приймають рішення, кому грати, а кому ні".

Зазначимо, що напередодні Віктор Леоненко розкритикував виступ збірної України в поєдинку проти Грузії. Колишній форвард Динамо заявив, що команда жахливо зіграла в атаці.

В наступному турі "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією. Гра відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидві команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.