Малиновський не потрапив у заявку Дженоа на матч з Міланом

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський опинився поза заявкою команди на матч 35 туру Серії А проти Мілана.

Про це повідомляє пресслужба "грифонів".

Зустріч з міланським колективом відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Малиновський отримав травму на тренуванні Дженоа та уже пропустив матчі Серії А проти Верони, Лаціо та Комо. Раніше повідомлялося про те, що 31-річний українець, найімовірніше, відновиться до кінця квітня.

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Раніше стали відомі плани Дженоа стосовно головного тренера команди Вієйра.