В Італії назвали терміни відновлення Малиновського

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський, найімовірніше, пропустить наступний матч команди в Серії А проти Лаціо.

Про це повідомляє Calcionews24.

Минулого тижня Малиновський отримав травму на одному з тренувань Дженоа та пропустив матч проти Верони у 32 турі Серії А. 31-річний українець під час зіткнення отримав удар у пластину, яку йому встановили після перелому ноги у вересні минулого року.

Були підозри щодо того, що Малиновський отримав ще один перелом, проте вони не підтвердилися. Скоріше за все, українець пропустить домашній матч проти Лаціо (21 квітня), проте може повернутися в гру в поєдинку 34 туру проти Комо (27 квітня).

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.