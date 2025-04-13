Малиновський пропустить матч Серії А через травму

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський не зможе зіграти в матчі 32 туру італійської Серії А проти Верони.

Про це повідомив головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра.

За словами французького фахівця українець отримав пошкодження на тренуванні та не зможе допомогти команді в сьогоднішньому поєдинку.

"Руслан отримав удар на тренуванні і вибув на завтрашню гру. У майбутньому я спробую задіяти Малиновського в центрі поля, але не на завтрашню гру", – сказав Вієйра на пресконференції.

Напередодні француз розповідав, що Руслан Малиновський ще не повністю відновив фізичні кондиції після довготривалого пошкодження.

У поточному сезоні на рахунку 31-річного гравця 9 матчів у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами. Малиновський багато часу пропустив через важку травму, яку отримав на початку сезону.

Зазначимо, що у матчі чемпіонату Італії з Удінезе українець став одним з кращих гравців своєї команди на полі.

Матч Верона – Дженоа відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 16:00 за київським часом. Зауважимо, що перемога дозволить "грифонам" гарантувати собі прописку в еліті на наступний сезон, якщо Емполі Віктора Коваленка завтра програє Наполі.