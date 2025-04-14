Дженоа Малиновського прагне зберегти Вієйру на посаді головного тренера
Патрік Вієйра
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Дженоа, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, прагне зберегти головного тренера команди Патріка Вієйра.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинний контракт французького фахівця з "грифонами" розрахований до 2026 року, проте не виключено, що угоду буде продовжено до 2027-го.
48-річний Вієйра очолює Дженоа з листопада минулого року. Наразі команда посідає 12 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи зону вильоту на 15 очок.
Раніше стало відомо, що Патріком Вієйра цікавиться Рома, яка шукає наставника, що замінить Клаудіо Раньєрі влітку.