Дженоа Малиновського прагне зберегти Вієйру на посаді головного тренера

Дженоа, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, прагне зберегти головного тренера команди Патріка Вієйра.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинний контракт французького фахівця з "грифонами" розрахований до 2026 року, проте не виключено, що угоду буде продовжено до 2027-го.

48-річний Вієйра очолює Дженоа з листопада минулого року. Наразі команда посідає 12 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи зону вильоту на 15 очок.

Раніше стало відомо, що Патріком Вієйра цікавиться Рома, яка шукає наставника, що замінить Клаудіо Раньєрі влітку.